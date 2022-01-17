Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло и метели в начале недели

Аномально теплая для середины января погода сохранится в Москве 17 и 18 января. Но усилится ветер, пойдет снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Главный синоптик страны предупредил о резком падении атмосферного давления в столичном регионе - с 740 до 725 миллиметров ртутного столба.

Глубокий циклон принесет с собой не только потепление, но и осадки. Воздух прогреется до -1…-3 градусов. "Ожидается метель и гололедица", - цитирует метеоролога РИА Новости.

А в ночь на Крещение в Москве усилятся морозы - будет ниже минус 10 градусов.