Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ

После аварии на нерегулируемом пешеходном переходе у МГУ возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Инцидент квалифицирован по статье 264 УК РФ - "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью". Она предусматривает максимальное название до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у пострадавшей при наезде Subaru 11-летней девочки диагностированы множественные переломы и разрыв печени. У ее мамы - травма позвоночника. Водитель Subaru должен будет пройти экспертизу на опьянение. Ее результаты пока не обнародованы.