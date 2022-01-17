Число "заминированных" школ Южно-Сахалинска возросло до 20

В главном управлении МЧС по Сахалинской области уточнили данные о числе учебных заведений, в которые в понедельник поступили сообщения о минировании. Согласно данным системы 112, предупреждения получили 20 школ.

Это школы номер 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 32, восточная гимназия, кадетская школа, первый лицей и вторая гимназия.

"Персонал эвакуирован из зданий", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Напомним, что учеников на месте не было. Они переведены на дистанционное обучение до 19 января из-за циклона. На месте работает кинологический расчет.