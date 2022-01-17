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17.01.2022 06:56
Рубрика: Происшествия

Число "заминированных" школ Южно-Сахалинска возросло до 20

Текст: Дина Непомнящая

В главном управлении МЧС по Сахалинской области уточнили данные о числе учебных заведений, в которые в понедельник поступили сообщения о минировании. Согласно данным системы 112, предупреждения получили 20 школ.

В Ставрополе три школы эвакуировали после сообщения о минировании

Это школы номер 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 32, восточная гимназия, кадетская школа, первый лицей и вторая гимназия.

"Персонал эвакуирован из зданий", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Напомним, что учеников на месте не было. Они переведены на дистанционное обучение до 19 января из-за циклона. На месте работает кинологический расчет.

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