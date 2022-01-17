На Камчатке отменили крещенские купания из-за COVID-19

Крещенских купаний не будет на Камчатке из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте Петропавловской и Камчатской епархии. Такое решение принято по рекомендации правительства края и управления Роспотребнадзора.

Вечером 18 января и утром 19-го будет совершаться обряд освящения воды, которую затем раздадут прихожанам.

Святую воду также можно будет взять в городских соборах в течение всей последующей недели.

Ранее стало известно, что крещенские купания также отменили в Улан-Удэ и Магадане.