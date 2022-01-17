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17.01.2022 09:36
Рубрика: Общество

В Улан-Удэ отменили крещенские купания из-за COVID-19

Текст: Александр Филимоненко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией решил не организовывать крещенские купели на территории Улан-Удэ, сообщила пресс-служба правительства Республики Бурятия.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Магнитогорске пускать в крещенскую купель будут по QR-коду

"Решение принято в связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом "омикрон", - указано в сообщении.

В районах республики, в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности, будут организованы купели с учетом всех мер профилактики COVID-19. Возле купелей не станут устанавливать теплые палатки, чтобы не допускать скопления людей. Местоположение купелей в районах пока не утверждено. По предварительным данным, они появятся в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и в городе Северобайкальске.

Тем временем в Магадане крещенские купания отменили из-за сложной ледовой обстановки у города.

"Ледовая обстановка в бухте Гертнера не позволяет провести традиционный крестный ход с последующим освящением водной стихии для купания в пригороде Магадана", - уточнили в Магаданской и Синегорской епархии.

Купель для колымчан приготовят на реке Ола перед въездом в одноименный поселок. У проруби будут дежурить сотрудники полиции и МЧС, а также медики.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ ДФО Магаданская область Магадан Пандемия коронавируса COVID-19 Празднование Крещения

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