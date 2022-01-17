В Улан-Удэ отменили крещенские купания из-за COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией решил не организовывать крещенские купели на территории Улан-Удэ, сообщила пресс-служба правительства Республики Бурятия.

"Решение принято в связи с напряженной эпидситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике и регистрацией случаев заболевания штаммом "омикрон", - указано в сообщении.

В районах республики, в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности, будут организованы купели с учетом всех мер профилактики COVID-19. Возле купелей не станут устанавливать теплые палатки, чтобы не допускать скопления людей. Местоположение купелей в районах пока не утверждено. По предварительным данным, они появятся в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах и в городе Северобайкальске.

Тем временем в Магадане крещенские купания отменили из-за сложной ледовой обстановки у города.

"Ледовая обстановка в бухте Гертнера не позволяет провести традиционный крестный ход с последующим освящением водной стихии для купания в пригороде Магадана", - уточнили в Магаданской и Синегорской епархии.

Купель для колымчан приготовят на реке Ола перед въездом в одноименный поселок. У проруби будут дежурить сотрудники полиции и МЧС, а также медики.