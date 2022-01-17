В Бурятии не исключили ужесточения ограничений из-за "омикрона"

В Бурятии не исключили возможности ужесточения ограничительных мер из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Заболевание выявили у четырех жителей республики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину.

По ее словам, о первых двух зараженных стало известно в минувшую субботу, еще два случая заболевания подтвердились в понедельник. Среди заболевших - трое взрослых и 15-летний подросток, за пределы республики они не выезжали. Болезнь у всех протекает в легкой форме, однако одного пациента пришлось госпитализировать из-за наличия хронического заболевания.

Известно, что все взрослые носители "омикрона" вакцинированы. Пик заболевания пришелся на новогодние каникулы, поэтому их коллеги не попали в круг контактов. Тем не менее специалисты проводят необходимы противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасного заболевания.

Как заметила Елена Кузьмина, новый штамм отличается высокой контагиозностью, поэтому важно своевременно изолировать пациентов с симптомами ОРВИ.

Пока новых ограничений по коронавирусу в республике не вводят, однако если заболевание затронет детские коллективы, то вполне вероятно придется вернуться к дистанционному обучению или вовсе приостановить работу школ и детских садов, отметили в Роспотребнадзоре.