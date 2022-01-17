Школьников Якутска отправили на удаленку из-за коронавируса

Учащиеся общеобразовательных учреждений Якутска переходят на дистанционную форму обучения из-за подъема заболеваемости коронавирусом. Исключение сделано только для учеников 9-х и 11-х классов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Как и прогнозировалось, за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась. Крайне быстрые темпы роста распространения этой инфекции наблюдаются в Якутске, на который теперь в среднем приходится 75 процентов всех заболевших", - написал глава региона.

Он отметил, что нужно готовиться к любому варианту развития событий, даже самому худшему. Особую опасность сейчас представляет новый штамм "омикрон".

Помимо перевода школьников на удаленку, Айсен Николаев поручил обеспечить быстрые сроки проведения тестирования на COVID-19, взять на особый контроль заболеваемость среди детей, ускорить темпы вакцинации, обеспечить бесперебойную работу call-центров и увеличить количество бригад и машин скорой помощи.

Напомним, что на прошлой неделе в регионе был выявлен первый случай заражения "омикроном". Новый штамм обнаружили у местной жительницы, вернувшейся с отдыха из Турции.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Якутии заболели коронавирусом 405 человек, 303 из них являются жителями столицы республики. Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 75,56 процента.