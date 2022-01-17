В Приморье получили анализ проб привезенных из Приамурья химикатов

Власти Приморья получили анализ проб веществ, которые были завезены из Амурской области и сейчас хранятся в Надеждинском и Хорольском районе края. Как сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства, они оказались агрохимикатами, которые утратили свои эксплуатационные свойства.

"Для дальнейших действий, связанных с утилизацией этих веществ, мы направили запрос в Минсельхоз России, чтобы специалисты разъяснили, как их безопасно обезвреживать и утилизировать", - говорится в сообщении.

Задача ООО "Система", которая приняла ядохимикаты, - обеспечить их хранение в соответствии с требованиями закона. Сейчас там планируют построить ангар, где вещества будут храниться до того момента, пока не будет принято решение о способе их обезвреживания. Это должно занять 2-3 недели.

Параллельно власти Приморья обратились к соседям в Приамурье, чтобы там рассмотрели возможность размещения груза у себя вместе с теми веществами, которые еще находятся на космодроме Восточный.

В Надеждинском и Хорольском районах введен режим повышенной готовности, который поможет оперативно решать вопросы, связанные с этой ситуацией.

Осенью 2021 года в Приморье завезли около 300 тонн ядохимикатов с космодрома Восточный, которые разместили на площадках в Надеждинском и Хорольском районах. Их планировалось утилизировать, но против выступили местные жители. Начались проверки компании, у которой хранился опасный груз, власти Приморья захотели вернуть его в Приамурье, но соседи отказались принимать ядохимикаты. Параллельно была заказана экспертиза веществ, которая должна была прояснить, что конкретно хранится в Приморье.