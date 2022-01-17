В Приморье поступит около 30 тысяч доз детской вакцины от COVID-19

Около 30 тысяч доз вакцины от коронавируса для детей заказал минздрав Приморья. По словам заместителя правительства региона - министра здравоохранения края Анастасии Худченко, поступление препарата ждут с недели на неделю.

30 тысяч доз хватит на вакцинацию примерно 20 процентов подростков, после вакцину будут дозаказывать.

Как отметила глава профильного министерства, к настоящему моменту в крае привито около 60 процентов жителей, но показателя в 80 процентов, при котором формируется коллективный иммунитет, достигнуть не удалось.

"Мы это объясняем тем, что те, кто осознал необходимость вакцинироваться - вакцинировался, те, кого мотивировали к вакцинации работодатели в осенний пик, - вакцинировались, и сейчас у нас остались, видимо, непримиримые противники вакцинации", - пояснила Анастасия Худченко, добавив, что сейчас в крае готовятся к возможной пятой волне коронавируса. Если судить по предыдущему опыту, она придет на 2-4 недели позже, чем в центральной части России.

Напомним, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Спутник М", предназначенную для подростков, в конце ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В инструкции к препарату отмечается, что во время испытаний у 93,2 процента добровольцев был сформирован клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Препарат будет применяться для вакцинации против COVID-19 подростков 12-17 лет.