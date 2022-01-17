Житель Приамурья попытался подкупить полицейского

Житель Завитинского района Амурской области стал фигурантом уголовного дела о даче взятки полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказали в ведомстве, все началось с того, что в декабре прошлого года в отделение полиции по Завитинскому району обратилась местная жительница. Она заявила, что заключила с мужчиной договор на ремонт и заплатила ему авансом 86 тысяч рублей. Однако к работам гражданин так и не приступил. Полицейские начали проверку и пригласили подозреваемого в отделение.

"Желая избежать ответственности, мужчина предложил сотруднику уголовного розыска незаконное денежное вознаграждение. Таким образом он рассчитывал на содействие должностного лица при решении вопроса о непривлечении его к ответственности. Позже, находясь в автомобиле, амурчанин передал стражу правопорядка 16 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Полицейский сообщил об этом начальству. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.