АО "Транснефть - Западная Сибирь" поддерживает региональные экологические инициативы

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги деятельности в сфере экологии и рационального природопользования за 2021 год. За год экологи предприятия выполнили более 45 тысяч исследований.

В том числе проводились исследования атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон, промышленных выбросов, сточной, питьевой и природной воды, почвы и донных отложений. Превышений предельно допустимых нормативов в течение всего года выявлено не было.

Для получения достоверных результатов эколого-аналитические лаборатории предприятия в полном объеме укомплектованы необходимым оборудованием, реактивами и техникой. Сотрудники лабораторий проходят обучение для повышения профессионального уровня.

"Комплексный экологический мониторинг состояния окружающей среды - важное направление работы. Полученные данные находятся на постоянном контроле специалистов и позволяют нам успешно выполнять требования природоохранного законодательства", - отметила начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть - Западная Сибирь" Юлия Логунова.

Предприятие направляет денежные средства на поддержку экологических инициатив. В прошлом году был реализован проект по благоустройству входной зоны в Парк культуры и отдыха "Зеленый остров" в г. Омске, оказана финансовая помощь единственному в России сельскому зоопарку, расположенному в поселке Большеречье Омской области. Участие акционерного общества в качестве партнера в организации экологического мероприятия - выставки зеленого строительства "Флора 2021" - отмечено благодарностью администрации г. Омска.

Кроме того, в рамках природоохранной деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализует мероприятия по повышению безопасности работы производственной инфраструктуры, минимизации воздействия на окружающую среду, восполняет водные биологические ресурсы. В 2021 год в реки Обь-Иртышского бассейна - Томь и Обь - было выпущено порядка 254 тысяч молоди муксуна и пеляди.

В целях сохранения уникальной сибирской флоры компания реализует мероприятия по компенсационному лесовосстановлению в регионах присутствия в соответствии с действующим федеральным законодательством. В 2021 году в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях были высажены семена и сеянцы сосны обыкновенной, сеянцы ели сибирской. Общая площадь высадок составила почти 123 га.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"