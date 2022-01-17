В Новосибирске перевезли цистерну, из которой произошла утечка газа

На железнодорожной станции Инская под Новосибирском завершились работы по ликвидации последствий утечки опасного вещества из цистерны. Как передает "Интерфакс", состав с грузом отправился к месту назначения.

По сообщению ГУ МЧС по Новосибирской области, работниками РЖД 12 января была обнаружена капельная течь безводного газа, перевозимого в одной из цистерн. Вагон оперативно отцепили и убрали на специализированный путь. На месте были развернуты средства для ликвидации последствий, выполнялся постоянный мониторинг экологической безопасности.

Последствия были полностью устранены к ночи 15 января, пострадавших в результате инцидента нет. Итоги замеров и контроля воздуха и окружающей среды на предмет превышения загрязняющих веществ показали, что экологической угрозы нет.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ГУ МЧС по Новосибирской области уточнил, что 14 января химическое вещество было перекачано в порожнюю цистерну, платформы с потенциально опасным грузом отправлены к месту назначения и сейчас находятся на станции Клещиха.