Суд в Кемерове оставил в СИЗО совладельца "Зимней вишни" Вишневского

Кемеровский областной суд отказал адвокату совладельца ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского в удовлетворении апелляционной жалобы по уголовному делу о пожаре, в котором погибло 60 человек.

Защита бизнесмена подала апелляцию на постановление Центрального районного суда Кемерова от 16 декабря 2021 года. Как сообщается на сайте облсуда, 14 января Вишневского, который обвиняется в даче взятки ради незаконной реконструкции здания ТРЦ, оставили под стражей еще на три месяца - до 28 марта 2022-го. "В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом был разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления суда первой инстанции", - говорится в сообщении. В итоге постановление осталось без изменения, а апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов Вишневского - без удовлетворения.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. После трагедии было возбуждено четыре уголовных дела. Два из них, включая дело Вишневского, сейчас рассматриваются в Центральном райсуде столицы Кузбасса. 24 декабря суд завершил оглашение приговора по делу в отношении бывших представителей областного Госстройнадзора и предпринимателей. Все фигуранты, в том числе экс-начальник инспекции Танзиля Комкова, были признаны виновными и приговорены к крупным штрафам и лишению свободы на сроки от семи до 18 лет.