В Иркутской области сгорели майнинговые фермы

Сегодня в одном из производственных цехов промышленного массива города Ангарска произошел пожар. Огонь распространился на 900 квадратных метров. По предварительной информации, жертв нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области.

Информация о возгорании поступила спасателям в ночь на понедельник за несколько минут до пяти часов местного времени. Загорелся один из цехов на улице Пионерской. К приезду пожарных в здании полыхала кровля. К 6.17 пламя удалось сбить. От огня пострадали мебельное производство и майнинговые фермы.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось о чрезмерной нагрузке на энергосистему региона из-за обилия майнинга.