В Приангарье выявили 26 случаев заражения штаммом "омикрон"

В Иркутской области зафиксировано 26 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса - это данные на 17 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня губернатор Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба заявил, что ПЦР-лаборатории, делающие тесты на COVID-19, должны перейти на усиленный режим работы. По словам губернатора, за последнюю неделю число зараженных "омикроном" в области резко увеличилось, поэтому необходимо не только активизировать работу лабораторий, но и усилить профилактические мероприятия.

Как рассказали в правительстве региона, исследования на выявление коронавируса, проводятся в 25 лабораториях - здесь выполняют до десяти тысяч тестов в сутки. Мощности позволяют делать более 20 тысяч исследований за 24 часа (предусмотрен круглосуточный режим).

Сейчас в Иркутской области подготовлено около 4700 коек для пациентов с коронавирусом (свободно более 30 процентов).

Добавим, случаи инфицирования новым штаммом зафиксированы и в других регионах Сибири, в том числе в Красноярском крае, в Туве, Хакасии и Бурятии.