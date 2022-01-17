В Приангарье выявили 26 случаев заражения штаммом "омикрон"

Новости

Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
В ближайшие часы в Москве резко усилится ветер 13:59
Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье 13:58
Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы 13:53
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан 13:46
Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС 13:38
Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель 13:37
У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких 13:35
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января 13:34
Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 15:46
Рубрика: Общество

В Приангарье выявили 26 случаев заражения штаммом "омикрон"

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области зафиксировано 26 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса - это данные на 17 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Чувашии выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

Сегодня губернатор Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба заявил, что ПЦР-лаборатории, делающие тесты на COVID-19, должны перейти на усиленный режим работы. По словам губернатора, за последнюю неделю число зараженных "омикроном" в области резко увеличилось, поэтому необходимо не только активизировать работу лабораторий, но и усилить профилактические мероприятия.

Как рассказали в правительстве региона, исследования на выявление коронавируса, проводятся в 25 лабораториях - здесь выполняют до десяти тысяч тестов в сутки. Мощности позволяют делать более 20 тысяч исследований за 24 часа (предусмотрен круглосуточный режим).

Сейчас в Иркутской области подготовлено около 4700 коек для пациентов с коронавирусом (свободно более 30 процентов).

Добавим, случаи инфицирования новым штаммом зафиксированы и в других регионах Сибири, в том числе в Красноярском крае, в Туве, Хакасии и Бурятии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Хватит ли в регионах врачей, коек и лекарств для борьбы с "омикроном"
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе