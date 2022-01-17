В Туве ввели новые ограничения из-за появления штамма "омикрон"

В Республике Тыва ввели запрет на массовые мероприятия. Он продлится по инициативе главного санитарного врача региона Людмилы Салчак до 1 апреля в связи с зафиксированными случаями инфицирования новым штаммом "омикрон" и ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии Кызыла.

Под запрет попали массовое празднование Крещения и Нового года по лунному календарю, спортивные, развлекательные, религиозные и другие мероприятия. Приостановлена работа компьютерных залов, ночных клубов, детских игровых комнат. Руководство региона дало поручения развернуть дополнительные места для инфицированных COVID-19 в медучреждениях и нарастить темпы вакцинации населения.

Двумя днями ранее глава республики Владислав Ховалыг проинформировал о том, что в регионе зафиксированы первые случаи заражения "омикроном".

Новый штамм уже проявил себя и в других сибирских регионах.