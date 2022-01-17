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17.01.2022 05:12
Рубрика: Происшествия

Водитель и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском

Текст: Дмитрий Машуков

Смертельная авария с участием грузовой иномарки произошла воскресным вечером в Березовском районе Красноярского края. Жертвами ДТП стали женщина и два малолетних ребенка, сообщили в региональном главке полиции.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Информация о происшествии на восьмом километре автодороги "Малый обход" Красноярска поступила в дежурную часть около 17 часов 30 минут 16 января. По данным правоохранителей, Honda Fit выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Mercedes. Японским автомобилем управляла женщина 1984 года рождения. Она и двое детей - мальчик 2013 года рождения и девочка годом младше - погибли.

Сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, за несколько дней до этого на дороге в Курагинском районе Красноярского края погибла семья из четырех человек.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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