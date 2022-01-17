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17.01.2022 13:56
Рубрика: Экономика

"Белавиа" из-за непогоды направила несколько самолетов в Петербург

Текст: Юрий Сизов

Диспетчерская служба "Белавиа" в столичном аэропорту Беларуси вынуждена была направить 17 января из-за непогоды несколько воздушных судов на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Эту информацию в понедельник уточнили в национальной авиакомпании.

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"Из-за ситуации, сложившейся сегодня в аэропорту Минск в связи с выкатом самолета авиакомпании "Узбекские авиалинии" за пределы взлетно-посадочной полосы, а также в связи со сложными погодными условиями, не позволяющими произвести посадку в аэропортах Беларуси, на запасной аэродром в Санкт-Петербурге перенаправлены рейсы Санкт-Петербург - Минск, Домодедово - Минск, Шереметьево - Минск", - пояснили в транспортном ведомстве.

Как ранее сообщала "РГ", 17 января примерно в 11:45 во время сильного снегопада и метели самолет Airbus А-320 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс Ташкент - Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту. Однако в момент руления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.

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