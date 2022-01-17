Боярская прочтет "Треблинский ад" Гроссмана в концерте-посвящении "Желтые звезды"

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 25 января в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится концерт-посвящение "Желтые звезды" - в память о миллионах замученных в нацистских лагерях людей.

Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Владимира Альтшулера исполнит "Концерт для клезмерского кларнета с оркестром" Влада Маргулиса, солист - кларнетист Илья Гиндин. В программе - вокальный цикл Дмитрия Шостаковича "Из еврейской народной поэзии", солисты - Анастасия Калагина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Сергей Семишкур (тенор). В концерте также примет участие виолончелист Алексей Стадлер.

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармоия им. Д. Д. Шостаковича

За художественное слово отвечает Елизавета Боярская. "В этот торжественный и печальный вечер я прочту фрагменты из "Треблинского ада" Василия Гроссмана, - говорит актриса. - Это практически документальные свидетельства для будущих поколений того, что увидел писатель, когда с первыми советскими войсками вошел на территорию бывшего лагеря уничтожения Треблинка-2. Текст Гроссмана стал свидетельством ― одним из документов Нюрнбергского процесса".

Фото: Стас Левшин / Санкт-Петербургская филармоия им. Д. Д. Шостаковича

Световую партитуру концерта разработали художники Глеб Фильштинский и Денис Колосов.

Проект "Желтые звезды" проходит в Петербурге седьмой год, накануне годовщины освобождения Освенцима в 1945 году советскими войсками. В разные годы в концертах принимали участие артисты Ксения Раппопорт, Полина Осетинская, Чулпан Хаматова, Максим Венгеров, Сергей Накаряков, Максим Рысанов, Юлиан Милкис и другие. Художественный руководитель проекта - Валерий Галендеев, режиссер Малого драматического театра - Театра Европы.