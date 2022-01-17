В Коми по факту гибели четверых жителей на пожаре возбудили дело

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре в жилом доме четверых человек. Дело возбудили по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на пепелище частного дома в селе Ношуль Прилузского района обнаружили тела трех погибших мужчин и одной женщины. Как выяснилось, женщине - 65 лет, двоим мужчинам - по 50, третьему - 46. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следком установит причины и обстоятельства произошедшего, уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.