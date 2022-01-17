Крым направит жалобу в ФАС после введения санкций Booking

Власти Крыма обратятся в Федеральную антимонопольную службу, чтобы та проверила законность действий сервиса бронирования Booking.com, который ввел новые ограничения для отелей полуострова.

Впервые сервис ввел ограничения для Крыма несколько лет назад, обнулив рейтинги гостиниц и лишив туристов возможности оставлять отзывы о них. Забронировать номер в крымских гостиницах можно было, лишь указав на деловую цель поездки. Теперь же возможно бронирование номера лишь на одного человека, а доступ к контактам отелей ограничен.

Министерство курортов не раз обращалось в компанию Booking с просьбой пояснить ограничения для Крыма, но всякий раз получало уклончивый ответ.

- Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют, - заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко. - С самой компанией мы пытались общаться и официально, и неофициально, и получали невразумительные ответы. Но с просьбой не называть фамилий и имен, представители сервиса нам говорили, что санкции связаны с давлением на компанию в том числе в месте регистрации - в Нидерландах.

По мнению министра, санкции в любом случае негативно сказываются на развитии туристического бизнеса, но у российских и иностранных туристов есть альтернатива - это отечественные агрегаторы бронирования, либо сайты самих отелей.

- Безусловно, отелям нужно работать и над собственными сайтами, и над собственной системой бронирования, активней контактировать с туроператорами, потому что все ведущие операторы РФ работают в Крыму эффективно, - рассказал Волченко. - Плюс в январе стартует новый этап туристического кешбэка, с помощью которого турист может напрямую забронировать отдых с 20-процентной скидкой, выбрав отель на сайте мирпутешествий.рф.

Кроме того, Минкурортов разметило на официальном Туристическом портале Крыма TravelCrimea.com реестр всех официально работающих средств размещени полуострова.

- Это сводит на нет возможность мошенничества по отношению к гостям, недобросовестную конкуренцию и искажение данных, - считает министр. - Реестр отелей и санаториев республики позволяет гостю верифицировать выбранное средство размещения, связаться с ним напрямую, удостовериться в его легальности, избежать сайтов - двойников или сайтов мошенников.

Напомним, ранее ФАС России признала компанию Booking нарушителем антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением на рынке предоставления услуг и навязывание российским отелям невыгодных условий договоров.

В 2021 году Крым посетили 9,5 миллиона туристов, а за новогодние праздники - 265 тысяч человек. По мнению министра, одним из самых главных достижений туротрасли полуострова можно считать, что за два года пандемии в санаториях и отелях Крыма не произошло ни одной вспышки коронавируса.