Крым направит жалобу в ФАС после введения санкций Booking

Новости

На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
В ближайшие часы в Москве резко усилится ветер 13:59
Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье 13:58
Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы 13:53
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан 13:46
Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС 13:38
Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель 13:37
У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких 13:35
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января 13:34
Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ 13:13
Песков оценил возможность новых указаний регионам по борьбе с "омикроном" 13:05
В аэропорту Минска пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП 13:03
Лукашевич назвал ОБСЕ неподходящей площадкой для дискуссий о гарантиях безопасности 13:03
"Бессмертный полк" России запустил конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" 12:59
Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком 12:49
Песков: Подготовка визита Путина в Пекин продолжается 12:49
Песков: Просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность опасений России 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 14:35
Рубрика: Власть

Крым направит жалобу в ФАС после введения санкций Booking

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Власти Крыма обратятся в Федеральную антимонопольную службу, чтобы та проверила законность действий сервиса бронирования Booking.com, который ввел новые ограничения для отелей полуострова.

Впервые сервис ввел ограничения для Крыма несколько лет назад, обнулив рейтинги гостиниц и лишив туристов возможности оставлять отзывы о них. Забронировать номер в крымских гостиницах можно было, лишь указав на деловую цель поездки. Теперь же возможно бронирование номера лишь на одного человека, а доступ к контактам отелей ограничен.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока

Министерство курортов не раз обращалось в компанию Booking с просьбой пояснить ограничения для Крыма, но всякий раз получало уклончивый ответ.

- Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют, - заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко. - С самой компанией мы пытались общаться и официально, и неофициально, и получали невразумительные ответы. Но с просьбой не называть фамилий и имен, представители сервиса нам говорили, что санкции связаны с давлением на компанию в том числе в месте регистрации - в Нидерландах.

По мнению министра, санкции в любом случае негативно сказываются на развитии туристического бизнеса, но у российских и иностранных туристов есть альтернатива - это отечественные агрегаторы бронирования, либо сайты самих отелей.

- Безусловно, отелям нужно работать и над собственными сайтами, и над собственной системой бронирования, активней контактировать с туроператорами, потому что все ведущие операторы РФ работают в Крыму эффективно, - рассказал Волченко. - Плюс в январе стартует новый этап туристического кешбэка, с помощью которого турист может напрямую забронировать отдых с 20-процентной скидкой, выбрав отель на сайте мирпутешествий.рф.

Кроме того, Минкурортов разметило на официальном Туристическом портале Крыма TravelCrimea.com реестр всех официально работающих средств размещени полуострова.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Как Крым встретил туристов после ослабления антиковидных ограничений

- Это сводит на нет возможность мошенничества по отношению к гостям, недобросовестную конкуренцию и искажение данных, - считает министр. - Реестр отелей и санаториев республики позволяет гостю верифицировать выбранное средство размещения, связаться с ним напрямую, удостовериться в его легальности, избежать сайтов - двойников или сайтов мошенников.

Напомним, ранее ФАС России признала компанию Booking нарушителем антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением на рынке предоставления услуг и навязывание российским отелям невыгодных условий договоров.

В 2021 году Крым посетили 9,5 миллиона туристов, а за новогодние праздники - 265 тысяч человек. По мнению министра, одним из самых главных достижений туротрасли полуострова можно считать, что за два года пандемии в санаториях и отелях Крыма не произошло ни одной вспышки коронавируса.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом