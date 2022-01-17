В Крыму снова ввели систему QR-кодов в общественных местах

С понедельника 17 января в Крыму посетить кафе и рестораны, крупные торговые центры, парикмахерские, сауны, бассейны, театры и кинотеатры возможно только при предъявлении QR-кода с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании. Ранее соответствующее изменение в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

Альтернативой QR-коду также может послужить сданный в установленные сроки отрицательный ПЦР-тест. Также с этой недели в республике запрещены развлекательные мероприятия в ресторанах. Кроме того, продлен запрет на работу хостелов.

В конце прошлого года глава Крыма разрешил проводить развлекательные шоу кафе, ресторанах и аналогичных заведениях в период с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022-го. На этот же период руководитель региона временно отменил требование об обязательном предъявлении кодов о вакцинации при посещении крупных ТЦ, салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, театров, библиотек, музеев и цирков. Свое решение Аксенов объяснил снижением уровня заболеваемости в республике. Однако на прошлой неделе досрочно вернул QR-коды при посещении общественных мест.

По данным Минздрава Крыма, за минувшие сутки в республике зарегистрировали 148 случаев новой коронавирусной инфекции, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель недельной давности (66 случаев). В то же время общее количество привитых от коронавируса на полуострове достигло 912 тысяч человек. Это 75 процентов от показателя, необходимого для создания коллективного иммунитета - 1,2 миллиона человек.