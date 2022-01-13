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13 января 2022 г.

Указ главы Республики Крым от 13 января 2022 года № 3-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 10:

абзац второй подпункта 10.2 изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезды спортсменов в возрасте 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Приостановить с 17 января 2022 года и до особого распоряжения деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст (далее - Общероссийский классификатор)) по следующим видам экономической деятельности:

12.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (хостелы).";

в пункте 14:

в абзаце первом подпункта 14.1:

слова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года";

в пункте 15:

в абзаце первом подпункта 15.1:

слова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года";

пункты 16, 16-1, 16-2 признать утратившими силу;

в приложении 16:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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