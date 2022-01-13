В Крыму с 17 января вернут QR-коды в общественных местах

С 17 января в Крыму снова будет необходимо предъявлять QR-коды для посещения заведений общепита, торговых центров, спа-салонов, фуд-кортов, парикмахерских, саун, бассейнов, театров и кинотеатров. Соответствующие изменения глава РК Сергей Аксенов внес в свой указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Для посещения общественных мест необходимо предоставить код с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании. Также подойдет сданный в установленные сроки отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, со следующей недели в республике введут запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах и продлят "до особого распоряжения" запрет на работу хостелов.

В конце прошлого года глава Крыма разрешил проводить развлекательные шоу на территории предприятий общественного питания и других аналогичных организаций в период с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022-го. Также в течение указанного периода он временно отменил требование об обязательном предъявлении кодов о вакцинации в крупных ТЦ (площадью более 300 квадратных метров), салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, сан, бассейнов, фитнес-центров и иных спортивных объектов, кинотеатров, театров, библиотек, музеев и цирков.

В конце прошлого года существенно снизилось число ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса: с максимальных 880 до 60. Однако в последние дни этот показатель стал расти. Так, за минувшие сутки в республике коронавирус обнаружили у 94 человек, десять человек с COVID-19 умерли.