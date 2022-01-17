В Севастополе впервые выявлен штамм "омикрон"

Первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали на территории Севастополя. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

- В Севастополе наблюдается значительный рост числа заболевших, что характерно для генотипа "омикрон", - отметил вице-губернатор.

Он призвал жителей и гостей города соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами, а если проявились симптомы респрираторного заболевания, постараться избегать контактов. Кулагин напомнил, что самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни остается вакцинация.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, инфицированный "омикроном" пациент лечится в больнице в индивидуальном боксе. Люди, которые с ним контактировали, изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Ранее стало известно о первом заразившемся штаммом "омикрон" в Республике Крым.