В Сочи из-за непогоды отменили крещенские купания

Из-за прогнозируемого пятибалльного шторма и возможного поднятия уровня рек в Сочи отменили крещенские купания в открытых водоемах.

- Убедительно просим горожан и гостей города воздержаться от крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на городских пляжах, - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди. - Это может быть опасно для жизни и здоровья. В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий может набрать освященную воду.

18 и 19 января во всех 37 храмах Сочи пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.

Отмечается, что службы пройдут с учетом антиковидных мер - обязательной термометрией, масочным режимом, дезинфекцией рук, а также с индивидуальной тарой для освященной воды.

Напомним, в прошлом году в Сочи из-за непогоды тоже были отменены крещенские купания.