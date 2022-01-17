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17.01.2022 20:42
Рубрика: Общество

В Сочи из-за непогоды отменили крещенские купания

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за прогнозируемого пятибалльного шторма и возможного поднятия уровня рек в Сочи отменили крещенские купания в открытых водоемах.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
На Камчатке отменили крещенские купания из-за COVID-19

- Убедительно просим горожан и гостей города воздержаться от крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на городских пляжах, - рассказала заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди. - Это может быть опасно для жизни и здоровья. В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий может набрать освященную воду.

18 и 19 января во всех 37 храмах Сочи пройдут праздничные литургии, которые завершатся торжественным молебном и чином освящения воды.

Отмечается, что службы пройдут с учетом антиковидных мер - обязательной термометрией, масочным режимом, дезинфекцией рук, а также с индивидуальной тарой для освященной воды.

Напомним, в прошлом году в Сочи из-за непогоды тоже были отменены крещенские купания.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Празднование Крещения

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