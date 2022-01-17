В Югре осудили физруков школы, где после урока в бассейне погиб ребенок

Двух учителей физкультуры из Сургута признали виновными в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Приговор вступил в силу.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2021 года. Младшеклассник захлебнулся в бассейне во время занятий. В этот момент дети были без присмотра педагогов. Мальчика увезли на "скорой", позже он умер в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда, уголовное дело рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу. Преступление относится к категории небольшой тяжести, кроме того, суд учел смягчающие обстоятельства - раскаяние, сотрудничество со следствием, частичное возмещение морального вреда, спортивные успехи и наличие детей у одного из подсудимых.

Так, одному преподавателю назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев ограничения свободы с лишением права работать учителем два года, второму - ограничение свободы на два года и запрет на преподавание на такой же срок.

Во время отбывания наказания педагоги не смогут менять место жительства и выезжать за пределы Сургута без согласия госорганов. Раз в месяц мужчины должны отмечаться в надзорном ведомстве.