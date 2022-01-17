Штрафы в России составили 5% годового дохода для Google и Meta

Минимальный оборотный штраф американским компаниям Meta и Google назначен в размере 5% от их годовой выручки. Такое решение принял мировой суд Москвы.

"Учитывая, что санкция ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ предусматривает безальтернативное наказание, судья назначает наказание в виде административного штрафа в размере 1/20 (5%) совокупного дохода организаций и их аффилированных лиц, полученного от реализации всех товаров (работ, услуг), не усматривая оснований для назначения наказания ниже низшего предела", - передает ТАСС фрагмент постановления суда.

Раcсчитывая размер штрафа, суд исходил из того, что совокупный доход Google составил 144 438 324 тыс. рублей, Meta - 39 819 699 тыс. рублей.

Напомним, что решение о штрафе было вынесено 24 декабря: Meta оштрафована почти на 2 млрд. рублей, а Google - на 7,2 млрд.