Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Начинается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников - самого масштабного интеллектуального соревнования. Финалисты получат серьезные льготы при поступлении в вузы. Так, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления в любой российский вуз без вступительных испытаний на любое направление подготовки, соответствующее профилю олимпиады.

Региональный этап проводится по 24 общеобразовательным предметам и продлится до 25 февраля. Первое испытание - по французскому языку.

В этом году региональный этап пройдет по новым правилам проведения Всероссийской олимпиады школьников. Теперь на олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребенку с ограниченными возможностями здоровья занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки.

Также в олимпиадных аудиториях появятся видеокамеры с функцией записи. Устные ответы тоже буду записываться. На олимпиаде могут присутствовать общественные наблюдатели, представители Минпросвещения, Рособрнадзора и даже СМИ.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 18 марта.

Справка "РГ"

Всероссийская олимпиада школьников - самая массовая в стране: ежегодно в ней участвуют свыше шести миллионов школьников. Проводится с сентября по май в установленные сроки и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.