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06.12.2021 21:18
Рубрика: Общество

Утверждены сроки заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Текст: Мария Агранович
Министерство просвещения утвердило сроки и места проведения заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету. Финалы пройдут с 18 марта по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Например, финальные соревнования по химии пройдут с 18 по 24 марта в Москве, по русскому языку - с 10 по 16 апреля в Волгоградской области, по математике - с 17 по 23 апреля в Республике Мордовия.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Каждый третий школьник в России хочет разрабатывать игры

Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ) - самое масштабное (около 6 миллионов участников) интеллектуальное соревнование по 24 общеобразовательным предметам. Это возможность не только как следует прокачать знания и потренироваться в нестандартных подходах к решению задач. Победители ВСОШ регулярно входят в состав сборных, которые представляют Россию на международных олимпиадах и занимают высшие места как в личных, так и в общекомандных зачетах.

Призеры и победители этого состязания получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет. Главная льгота для ребят - поступление в профильные вузы или на профильные направления без экзаменов.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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