Стоит ли менять масло в моторе чаще, чем рекомендует автопроизводитель

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "РГ" о том, как часто нужно менять моторное масло в двигателе.

"Вообще сроки замены масла определяет автопроизводитель. И, как правило, они привязаны к пробегу автомобиля. Цифры могут быть разными. И каждые 10 000 километров, и каждые 15 000, 20 000 и даже 25 000. Поскольку уже получили распространение масла с большим сроком эксплуатации.

Однако все эти рекомендуемые цифры не учитывают главное - режим эксплуатации автомобиля. Ведь в случае его напряжённой работы ресурс масла будет расходоваться намного быстрей. Так что если вы эксплуатируете автомобиль в городских условиях или на бездорожье, то предельный километраж замены масла стоит уменьшить примерно в 1,5 раза. И не забываем, что масло по сути такая же деталь мотора как, к примеру, поршень.

Если масло не менять, то начнётся ускоренный износ двигателя, ремонт которого стоит намного больше. Так что если у вас городской автомобиль с турбомотором малого литража, то менять масло каждые 6-7 тысяч километров пробега не будет ошибкой. Кстати, замену масла не стоит привязывать к сезону, поскольку уже существует масла, специально разработанные и для лета, и для зимы", - отметил специалист.