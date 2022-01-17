Ученые обнаружили у всеми любимой ягоды способность снижать "плохой" холестерин

Ученые из Калифорнийского университета на протяжении четырех недель ежедневно давали добровольцам по 46 граммов порошка из цельного винограда. В результате было обнаружено, что такая добавка способствовала увеличению разнообразия микробиома кишечника, необходимого для поддержания иммунитета. Среди полезных бактерий, число которых возросло, оказалась, в частности, бактерия Ackermancia, вызывающая интерес благодаря своей способности благотворно влиять на метаболизм глюкозы и липидов, а также на целостность слизистой оболочки кишечника.

Кроме того, учеными был сделан вывод, что употребление винограда значительно снижает уровень желчных кислот, являющихся конечным продуктом метаболизма холестерина. А именно, наблюдалось снижение уровня холестерина в крови, включая общий холестерин на 6,1% и холестерин липопротеинов низкой плотности (так называемый "плохой" холестерин) на 5,9%, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее врачи предложили диету на основе продуктов растительного происхождения и с малым содержанием жиров, которая способна снизить уровень холестерина почти на треть. Сообщается, что потребление продуктов с высоким содержанием жиров животного происхождения - яиц, мяса, молочных продуктов - способно провоцировать повышение "плохого" холестерина в крови, в то время как растительные продукты обладают обратным эффектом.

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