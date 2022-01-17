В Австралии разрешили въезд привитым "Спутником V"

Новости

В центре Гамалеи заявили, что штамм "омикрон" надолго не задержится 11:39
Минтруд напомнил о размерах пособия по беременности и родам в 2022 году 11:39
Мишустин: Правила оборота древесины не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает закон 11:34
Подписан документ о порядке получения компенсации по ОСАГО для инвалидов 11:31
Начинаются испытания "растительной" вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ 11:24
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом 11:13
На Камчатке отменили крещенские купания из-за COVID-19 11:10
В Крыму снова ввели систему QR-кодов в общественных местах 11:00
Зять Назарбаева ушел с поста главы Нацпалаты предпринимателей 11:00
На портале госуслуг появился новый сервис 10:52
Сбивший семью у МГУ водитель накопил 16 штрафов 10:50
Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы 10:47
Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока 10:41
Минфин предложил отвести госкомпаниям 15 дней на оплату по договорам 10:36
Литва сократила срок карантина по коронавирусу 10:29
Мэр украинского города назвал "сумасшедшими" цены на газ 10:28
Над Москвой зависло лунное гало 10:08
Под Екатеринбургом развернут лабораторию для выявления "омикрона" 10:00
В ФАС рассказали о новом порядке формирования цен на электроэнергию 10:00
Автор фильмов "Лед" и "Спутник" пишет сценарий об искусственном интеллекте 10:00
Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы 09:59
Порошенко вылетел из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене 09:52
В Москве иномарка сбила женщину с ребенком 09:47
МИД Бразилии наградил медалью правнучку писателя Лескова 09:42
В КБР вновь заключили под стражу организатора восхождения на Эльбрус 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 11:15
Рубрика: В мире

В Австралии разрешили въезд привитым "Спутником V"

Текст: Юрий Когалов
В Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привившимся "Спутником V". На сайте министерства внутренних дел российская вакцина была включена в список препаратов, которые признаны местными властями.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

"Вы считается полностью привитым для поездки в Австралию и из Австралии, если вы прошли курс вакцинации препаратом, одобренным или признанным Управлением по терапевтическим средствам", - отметили в МВД. В списке ведомства девять вакцин, в том числе "Спутник V".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"

Как отмечается, эксперты оценивают и другие препараты против COVID-19, которые могут быть признаны для въезда в Австралию в будущем.

Согласно действующим правилам, с момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее семи дней, чтобы человек считался полностью привитым и мог пересечь границу. При этом разрешается смешивать различные препараты, главное, чтобы они все были одобрены Управлением по терапевтическим средствам.

Для подтверждения вакцинации необходимо предъявить сертификат международного образца, в котором будут указаны название препарата и даты обеих прививок. В МВД также напоминают, что имя в сертификате и в паспорте должно быть написано одинаково, иначе попасть в Австралию не получится. Если же есть разница, то помочь могут свидетельство о рождении или водительские права.

В мире Океания Австралия Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане