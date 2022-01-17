В Австралии разрешили въезд привитым "Спутником V"

"Вы считается полностью привитым для поездки в Австралию и из Австралии, если вы прошли курс вакцинации препаратом, одобренным или признанным Управлением по терапевтическим средствам", - отметили в МВД. В списке ведомства девять вакцин, в том числе "Спутник V".

Как отмечается, эксперты оценивают и другие препараты против COVID-19, которые могут быть признаны для въезда в Австралию в будущем.

Согласно действующим правилам, с момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее семи дней, чтобы человек считался полностью привитым и мог пересечь границу. При этом разрешается смешивать различные препараты, главное, чтобы они все были одобрены Управлением по терапевтическим средствам.

Для подтверждения вакцинации необходимо предъявить сертификат международного образца, в котором будут указаны название препарата и даты обеих прививок. В МВД также напоминают, что имя в сертификате и в паспорте должно быть написано одинаково, иначе попасть в Австралию не получится. Если же есть разница, то помочь могут свидетельство о рождении или водительские права.