В Австралии признали российскую вакцину "Спутник V"

Власти Австралии признали вакцину "Спутник V" - теперь люди, получившие полный курс (из двух доз) этой вакцины имеют статус вакцинированных, что важно для соблюдения правил и ограничений, принятых в этой стране для привитых и тех, кто прививку не делал. Например, въезд в Австралию граждан, не получивших прививки признанной в этой стране вакциной в настоящее время запрещен.

"Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, курс из двух доз вакцины Института Гамалеи ("Спутник V", Российская Федерация) будет "признана" в целях установления статуса вакцинации путешественника", - такое заявление размещено на сайте австралийского регулятора - Управления терапевтических товаров (TGA).

Большую работу по признанию "Спутника V" выполнили как разработчики вакцины, так и Минздрав России и помогавшее им посольство России в Австралии. В частности, понадобилось предоставить в TGA дополнительные данные об эффективности вакцины, а также о том, что она "обеспечивает защиту" и снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Данные исследований предоставили российские власти при содействии посольства Австралии в Москве.

Признание "Спутника V" в Австралии - это очень хороший знак, так как эта страна отличается особенно жестким подходом к регулированию всего, что связано с распространением инфекций. Так, в течение двух лет пандемии Австралия придерживается одних из самых строгих в мире правил, применяемых для сдерживания распространения коронавируса.

Кроме того, наметились положительные сдвиги и в процедуре признания российской вакцины "Спутником V" ВОЗ. Об этом вчера сообщила представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович.

В РФПИ, активно продвигающем "Спутник V" за пределами России, напоминают: сейчас наша вакцина одобрена уже в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек - это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.