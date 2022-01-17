В Бразилии определили 500 опасных для путешественников туристических зон

Министр туризма Жилсон Мачаду Нету заявил, что геологическая служба Бразилии, действующая в составе Министерства горнорудной промышленности и энергетики, выявила 500 популярных у туристов природных зон, где существует риск повторения трагедии 8 января.

По словам министра, важно не только найти виновных в гибели людей, но и сделать все возможное для предотвращения подобных случаев в будущем: "Уже сейчас мы активно вовлекаем власти штатов и муниципалитетов для поиска и идентифицирования опасностей на начальной стадии". Так, департамент окружающей среды северо-восточного штата Пиауи уже закрыл для посещения каньон реки Поти в рамках проверки его безопасности для путешественников и подготовки отчета для министерства туризма. Штаты Сержипи и Алагоас сформировали группу из географов и геологов для проведения исследовательских работ в федеральном заповеднике каньона Синго.

Эксперты геологической службы обращают внимание на недостатки действующего бразильского закона, определяющего необходимость подобных проверок и исследований рисков только в городских районах. В отдаленных районах, где как раз и находятся водопады, каньоны, скалы и пещеры, такой мониторинг не обязателен к исполнению.