В Госдуме оценили признание Австралией "Спутника V"

Признание Австралией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - еще одно доказательство безопасности и надежности нашей вакцины. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Ранее в Австралии признали "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса при въезде, так как российская вакцина обладает подтвержденной эффективностью. Въезд в страну существенно ограничен, для граждан иностранных государств обязательным условием является полная вакцинация одним из одобренных в стране препаратов.

"Принимая во внимание факт фундаментального отношения австралийских властей к угрозе распространения коронавируса, их заявление о российской вакцине является очень значимым фактом, - сказал "РГ" Дмитрий Хубезов. - Это еще одно доказательство безопасности и надежности нашей вакцины".

Он подчеркнул, что "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), разработанный в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, многими странами признана одной из лучших в мире. Депутат выразил уверенность, что благодаря вакцинации и соблюдению необходимых ограничительных мероприятий миру удастся остановить пандемию.

Решение также прокомментировал первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. По его оценке, это начало продвижения российского препарата в мире.

"Как показывает опыт других стран, несмотря на всплеск заражения новым штаммом "омикрон", и в Европе, и на американском континенте удается избежать тяжелых последствий во многом благодаря высокому проценту привитых граждан", - заявил парламентарий.