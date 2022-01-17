В Индонезии объявили имя новой столицы

Власти Индонезии решили назвать новую столицу страны Нусантарой. Об этом объявил министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа.

"Я только что получил подтверждение и прямые указания от президента. Он сказал, что новая столица будет называться Нусантара", - заявил Моноарфа во время совещания правительства, посвященного вопросу переноса столицы из Джакарты на юго-восток острова Калимантан.

По его словам, "это название широко известно за пределами Индонезии", оно переводится как "архипелаг" и описывает республику, и выбрано оно было из 80 вариантов.

Новое название было встречено скептически некоторыми членами специального комитета, поскольку слово Нусантара также используется в описании страны, отмечает Channel News Asia.

Напомним, в 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что столица страны будет перенесена из Джакарты, которая страдает от перенаселения. Этот шаг также поможет в развитии восточной части Индонезии, поскольку в настоящее время большая часть экономической деятельности сосредоточена на острове Ява. Строительство должно было начаться в 2020 году, однако пандемия коронавируса вынудила власти приостановить реализацию проекта, который оценивается в 32 миллиарда долларов.