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17.01.2022 09:40
Рубрика: Экономика

В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"

Текст: Матвей Линник
Расширение списка стран, которые признали российскую вакцину "Спутник V", говорит о признании зарубежными государствами ее эффективности. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин

Ранее австралийский регулятор признал вакцинацию двумя компонентами "Спутника V" основанием для подтверждения статуса привитого.

Сейчас российский препарат одобрен уже в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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