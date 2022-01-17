В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"

Расширение списка стран, которые признали российскую вакцину "Спутник V", говорит о признании зарубежными государствами ее эффективности. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее австралийский регулятор признал вакцинацию двумя компонентами "Спутника V" основанием для подтверждения статуса привитого.

Сейчас российский препарат одобрен уже в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.