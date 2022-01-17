Возвращение легенды. "Нива" финишировала в ралли "Дакар"

Болид на базе классической Lada Niva 1984 года выпуска успешно финишировал в зачете Classic в ралли-марафоне "Дакар-2022" в Саудовской Аравии, об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Как и полагается, машина пересекла финишную прямую в последний день соревнований. Призового места экипаж, увы, не занял.

Напомним, выступить на старой "Ниве" в престижном ралли решила команда Niva Red Legend Team из Швейцарии, которую финансово поддержал АвтоВАЗ.

Внедорожник 1984 года пилот команды Марио Якобер нашел и приобрел в Новосибирске, находясь в гостях у родственников своей жены. Там же автомобиль был перестроен в ралли-рейдовый. Основные изменения коснулись кузова, интерьера, системы охлаждения двигателя, при этом сам двигатель, трансмиссия, подвеска и тормозная система остались стандартными. Были разработаны название Niva Red Legend и айдентика в духе 80-х годов, когда Lada Niva активно использовалась в ралли-рейдах.

Экипаж проделал путь под стартовым номером 763 - это отсылка к коду автомобильных номеров Самарской области, где расположен АвтоВАЗ.

"И Марио Якобер, и Сладан Мильич (штурман экипажа) высоко оценили надежность автомобиля. Пески, камни, асфальт и убойное бездорожье в условиях испепеляющей жары и проливных дождей были не страшны Niva. За время прохождения маршрута экипаж ни разу не столкнулся с серьtзными поломками на дистанции", - отмечает пресс-центр АвтоВАЗа.

"Нашему экипажу удалось воплотить в жизнь нашу мечту и пройти испытание до конца. Ведь главное в "Дакаре" даже не выиграть и не занять подиум, а именно добраться до финиша. И во многом мы обязаны нашей Lada Niva", - поделился впечатлениями Марио Якобер.

"Спасибо за красивую гонку, спасибо за впечатляющий финиш. Искренне надеюсь, что в следующих сезонах ралли "Дакар" мы увидим еще больше участников, выступающих на культовой Niva Legend, а однажды, возможно, и заводскую команду Lada Sport. Следите за нашими новостями", - прокомментировал гонку президент АвтоВАЗа Николя Мор.

В зачете Dakar Classic участвуют автомобили, использовавшиеся в "Дакаре" и других крупных ралли-рейдах до 2000 года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.