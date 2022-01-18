Цена нефти Brent превысила 87 долларов впервые с 2014 года

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 87 долларов за баррель впервые с 2014 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена мартовских фьючерсов по состоянию на 06.41 мск составляла 87,31 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подорожала на 1,3% до 84,38 доллара.

Напомним, альянс ОПЕК+ на встрече 4 января сохранил действующие параметры сделки о сокращении добычи нефти. В феврале ее участники восстановят производство на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия в следующем месяце увеличит добычу приблизительно на 109 тысяч баррелей в сутки.