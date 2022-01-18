Что нужно проверить в автомобиле сразу после покупки

Покупка автомобиля приносит массу положительных эмоций: зачастую хозяин рад настолько, что упускает из виду важные мелочи, которые впоследствии могут омрачить радость от владения новой машиной. Еще до регистрации автомобиля в ГИБДД владельцу нужно проверить несколько моментов.

Первым делом следует еще раз убедиться в том, что история автомобиля чиста. Информация в базах данных обновляется не сразу, поэтому через какое-то время после покупки может выясниться, что машина является собственностью лизинговой компании, находится в розыске МВД или же подлежит утилизации.

Мошенники, специализирующиеся на продаже подобных автомобилей, знают о том, что на актуализацию баз данных требуется время, и поэтому спешат со сделкой. Покупатель может взять идеальный с юридической точки зрения вариант, а на следующий день выяснится, что купле и продаже такая машина не подлежит, пишет aif.ru.

Для проверки автомобиля обычно достаточно его VIN или госномера, сделать это можно на одном из специализированных сайтов. Они собирают сведения из различных баз данных. Если окажется, что дело нечисто, нужно сразу же обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве: есть шанс вернуть деньги по решению суда.

Когда юридические тонкости пройдены и машина поставлена на учет в ГИБДД, можно заняться технической составляющей. Автовладельцы перед продажей могут замаскировать ряд дефектов, которые проявятся в первые недели эксплуатации.

Стоит сделать диагностику электроники автомобиля и ознакомиться со списком ошибок и их расшифровкой. Важно проверить состояние тормозной системы: если износ превышает 60 процентов, детали нужно заменить.

Если выяснится наличие люфта, посторонние стуки и шумы в системе рулевого управления, лучше сразу отремонтировать все это. Проверьте генератор: он должен показывать штатные характеристики тока, если напряжение понижено - в ближайшее время можно ждать проблем с ним.

Осмотр амортизаторов покажет, есть ли масляные подтеки. В любом случае стоит заменить все рабочие жидкости и фильтры. Даже если они кажутся хорошими, во время езды могут выявиться проблемы, если продукция была некачественной.

Если автомобилю больше 7 лет, то можно задуматься о замене сальников коленвала, коробки передач, у внедорожников - редуктора заднего моста. после проверки ходовой части не забудьте сделать развал-схождение и балансировку колес.

Проверить нужно даже совершенно новый автомобиль, купленный у дилера. Случается так, что у иномарок в ПТС содержится неправильная информация: ошибки возникают на таможне. Если в документах вписана неправильная мощность - могут быть проблемы с налоговой.

У нового автомобиля может быть включен транспортировочный режим работы техники, а не эксплуатационный. В этом случае на панели приборов есть надпись Logistic mode on. Если отправиться в дальнюю поездку без перевода машины в эксплуатационный режим, заряд батареи может быстро обнулиться. А выключить его можно с помощью диагностического сканера в дилерском центре.