Завтра,19 января, в полночь в Алма-Ате завершаются режим чрезвычайного положения и комендантский час. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры города.

Также в ведомстве отметили, что в Алма-Ате по-прежнему сохраняется "красный" уровень террористической опасности.

Накануне, 17 января, через неделю после начала контртеррористической операции, жителей Алма-Аты призвали сдать незаконно хранящееся оружие. "Лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности", - заявила комендатура города.

Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента страны, действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана.