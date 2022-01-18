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18.01.2022 17:10
Рубрика: В мире

Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана

Завтра,19 января, в полночь в Алма-Ате завершаются режим чрезвычайного положения и комендантский час. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры города.

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Также в ведомстве отметили, что в Алма-Ате по-прежнему сохраняется "красный" уровень террористической опасности.

Накануне, 17 января, через неделю после начала контртеррористической операции, жителей Алма-Аты призвали сдать незаконно хранящееся оружие. "Лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности", - заявила комендатура города.

Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента страны, действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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