Эксперт назвал причины подорожания сладостей

Небольшое повышение цен на кондитерском рынке в начале года связано с ростом цен на ключевые ингредиенты, считает исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин.

Так, за последние два года ключевой ингредиент для кондитерской промышленности - сахар - вырос в цене на 113%, также существенно выросли цены на другие виды сырья (какао-продукты, мука, тропические масла и т.д.), упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости.

"Производители взяли на себя большую часть этой нагрузки, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной широким слоям населения", - утверждает эксперт. При этом он подчеркивает, что перед новым годом производители стремились не повышать цены, несмотря на традиционно повышенный спрос на сладости в это время.

По данным "АСКОНД", средний рост цен составил 8-10% по всему ассортименту, а это сотни позиций только у одной компании. Более значительный рост наблюдался только на отдельные продукты в исключительных случаях - например, когда на новый товар после завершения акции ценник меняется на его реальную рыночную стоимость.

Ранее СМИ сообщили, что отдельные производители кондитерских изделий уведомили о повышении цен на кондитерские изделия с 1 февраля. Минсельхоз заверил, что в России отсутствует массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий.