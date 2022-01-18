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18.01.2022 06:00
Рубрика: В мире

Эксперты оценили выгоду от вложений в фондовый рынок Казахстана

Текст: Роман Маркелов
Ситуация в Казахстане напрямую отразилась на фондовом рынке страны. Рынок Казахстана по итогам прошлого года вошел в число мировых лидеров: индекс KASE вырос на 37%. С началом торгов в январе начался обвал, который с небольшими остановками продолжается до сих пор. С начала месяца рынок Казахстана потерял более 200 пунктов, или около 6%. Пока что вложения в фондовый рынок страны больше подходят для искушенных инвесторов с повышенным аппетитом к риску, считают аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Котировки ключевых компаний упали как на бирже Казахстана, так и в Лондоне, особенно акции Национального банка, хотя на текущий момент по масштабу снижение можно назвать умеренным, сильного исхода инвесторов из бумаг не наблюдается, констатирует руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ" Наталья Малых. "По всей видимости, инвесторы ожидают стабилизации ситуации. Станет ли это новым трендом, говорить рано - это будет зависеть от течения политической обстановки", - считает она.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Пока инвесторы стараются уйти от неопределенности, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. "Рынок Казахстана во многом напоминает российский: доминируют нефтегазовые и горнорудные компании, а также банки. Если посмотреть на динамику KASE за пять-десять лет, то вы легко увидите сходство с индексом МосБиржи", - отмечает он.

Но сейчас оба рынка не в лучшей форме: российский - из-за геополитики (при дорогой нефти он снижается вторую неделю подряд), казахстанский - из-за внутренней политики. "В такие моменты, как сейчас, отваживаются инвестировать только опытные спекулянты. Если вы новичок, лучше поискать идеи поспокойнее: в облигациях или широких фондах, не связанных с рынками СНГ", - советует Емельянов.

Если же вы готовы к риску, то самый доступный способ инвестирования в Казахстан - это ETF на индекс KASE - FinEx FFIN Kazakhstan Equity, говорит аналитик. "Это целый портфель, он торгуется под тикером FXKZ, как обычная акция. Кроме того, инвесторам из России доступны акции Казахстана, торгуемые в Лондоне, например, Казатомпром - крупнейший производитель урана в мире, и Kaspi - самая большая на территории СНГ интернет-компания (сейчас чуть дороже Яндекса)", - рассказывает Емельянов. В целом за счет доминирования топливно-энергетического сектора казахский рынок сейчас хорошо позиционирован, добавляет Малых.

В мире экс-СССР Казахстан Экономика Финансы Фондовый рынок Массовые беспорядки в Казахстане

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