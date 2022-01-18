Эксперты оценили выгоду от вложений в фондовый рынок Казахстана

Котировки ключевых компаний упали как на бирже Казахстана, так и в Лондоне, особенно акции Национального банка, хотя на текущий момент по масштабу снижение можно назвать умеренным, сильного исхода инвесторов из бумаг не наблюдается, констатирует руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ" Наталья Малых. "По всей видимости, инвесторы ожидают стабилизации ситуации. Станет ли это новым трендом, говорить рано - это будет зависеть от течения политической обстановки", - считает она.

Пока инвесторы стараются уйти от неопределенности, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. "Рынок Казахстана во многом напоминает российский: доминируют нефтегазовые и горнорудные компании, а также банки. Если посмотреть на динамику KASE за пять-десять лет, то вы легко увидите сходство с индексом МосБиржи", - отмечает он.

Но сейчас оба рынка не в лучшей форме: российский - из-за геополитики (при дорогой нефти он снижается вторую неделю подряд), казахстанский - из-за внутренней политики. "В такие моменты, как сейчас, отваживаются инвестировать только опытные спекулянты. Если вы новичок, лучше поискать идеи поспокойнее: в облигациях или широких фондах, не связанных с рынками СНГ", - советует Емельянов.

Если же вы готовы к риску, то самый доступный способ инвестирования в Казахстан - это ETF на индекс KASE - FinEx FFIN Kazakhstan Equity, говорит аналитик. "Это целый портфель, он торгуется под тикером FXKZ, как обычная акция. Кроме того, инвесторам из России доступны акции Казахстана, торгуемые в Лондоне, например, Казатомпром - крупнейший производитель урана в мире, и Kaspi - самая большая на территории СНГ интернет-компания (сейчас чуть дороже Яндекса)", - рассказывает Емельянов. В целом за счет доминирования топливно-энергетического сектора казахский рынок сейчас хорошо позиционирован, добавляет Малых.