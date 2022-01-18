Эксперты ООН задали Латвии вопросы о предвыборной агитации на латышском языке

В Сейм Латвии поступило письмо четырех докладчиков ООН (по свободе слова, образованию, национальным меньшинствам и санкциям), в котором влиятельные эксперты организации выражают опасения по поводу потенциального принятия Сеймом Латвии поправок к закону о предвыборной агитации. Эти поправки обяжут все политические силы Латвии общаться со своими избирателями в предвыборный период только на латышском языке, сообщает в Facebook партия "Русский союз Латвии" (РСЛ). Любопытно, что пост называется "Язык до выборов не доведет".

"Сегодня Комиссия по государственному управлению и самоуправлениям Сейма соберется, чтобы начать придумывать ответ, - сказано на странице РЛС. - Докладчики ООН озабочены дискриминационным характером этих поправок и требуют от Латвии ответ на два вопроса".

Во-первых, как именно эти поправки будут обеспечивать соблюдение прав на свободу слова и участие в политической жизни лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также как именно они будут предотвращать их дискриминацию.

Экспертов ООН также интересует, какие консультации и другие мероприятия были проведены для обеспечения широкого участия представителей общественности, особенно из национальных меньшинств, в разработке и обсуждении проекта этих поправок.

Официальный ответ Риги будет включен в ежегодный доклад ООН о нарушениях прав человека и может послужить основанием для мирового давления на Латвию.

К вопросам приложен обширный фактологический материал о положении национальных меньшинств в Латвии.