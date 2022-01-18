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Фем-постап "Y. Последний мужчина" закрыли окончательно

Новости
    18.01.2022, 09:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У обескураживающе ничтожного постапокалиптического сериала "Y. Последний мужчина" все-таки не случится второго сезона.

Шоу, напомним, стремительно свернули еще до финала первого, при этом создательницы петушились, суля найти сериалу нового вещателя и продолжить агонизировать уже там.

Теперь вот выяснилось: дураков нет. И мертворожденная адаптация одноименного комикс-хита официально признана закрытой. Об этом в своем Twitter рассказала шоураннер Элиза Кларк, акцентируя, что она очень, мол, старалась и имела в рукавах козыри.

Премьера Y состоялась в сентябре прошлого года. По сюжету истории все млекопитающие Земли с Y-хромосомой вымерли, но по некой таинственной причине в живых остался фокусник-любитель Йорик и его дрессированная обезьянка-капуцин. На долю которых выпадают многочисленные и хуковые приключения с бесконечными твистами. Но это в оригинальном комиксе - сериал представлял собой скорее разговорный телеспектакль.

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