Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет 75%

Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрон"-штамма коронавируса составляет 75%. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ученый отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" формируется стопроцентная защита к новому штамму.

Ранее Гинцбург сообщил, что образец "Спутника V", который будет работать против "омикрона", почти готов. Но пока, по его словам, необходимости обновлять существующую вакцину нет.