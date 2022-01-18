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18.01.2022 11:22
Рубрика: Экономика

Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет 75%

Текст: Матвей Линник
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрон"-штамма коронавируса составляет 75%. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ученый отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" формируется стопроцентная защита к новому штамму.

Ранее Гинцбург сообщил, что образец "Спутника V", который будет работать против "омикрона", почти готов. Но пока, по его словам, необходимости обновлять существующую вакцину нет.

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