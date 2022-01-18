Голикова: "Омикрон" активно развивается внутри России

Более 70% пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" не выезжали из России за последние полгода. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"За последние шесть месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших, это свидетельствует уже о том, что "омикрон" активно развивается внутри страны", - сказала Голикова. По состоянию на утро вторника по результатам секвенирования в РФ выявлено 1682 случая "омикрона" в 42 регионах.

"Мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию. Но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и прогнозировать то, какие регионы будут охвачены этим вирусом в ближайшее время", - пояснила вице-премьер.