Мишустин: Полной ясности по скорости распространения "омикрона" нет

Полной ясности, как быстро в России будет распространяться штамм коронавируса "омикрон", нет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Надо быть готовыми к любому развитию событий. Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса", - подчеркнул он на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Омикрон" стремительно распространяется по всему миру, но рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. "А именно госпитализация сегодня - это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с "дельтой", - сказал глава правительства.

В то же время в правительстве решили перенести проведение Российского инвестиционного форума в Сочи с февраля на более поздний срок, сообщил Мишустин.