Инвалиды будут получать компенсацию за ОСАГО автоматически

Граждане с ограничениями по здоровью и законные представители детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, будут получать компенсацию по ОСАГО в беззаявительном порядке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о новом порядке в понедельник, 17 января, на совещании со своими заместителями.

Раньше этим вопросом занимались региональные власти, и, чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. "Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через Единый портал государственных услуг", - заявил глава кабмина. После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд сам проинформирует инвалида или его законного представителя о положенной компенсации. В течение пяти рабочих гражданин получит деньги тем же способом, как он получает другие выплаты: через почту, курьером или на банковский счет.

На тот случай, если какая-то информация в автоматизированные системы не поступила - нет сведений в Федеральном реестре инвалидов или в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, - правительство оставило возможность обращения в территориальное отделение Пенсионного фонда. В этом случае придется предоставить заявление на компенсацию, полис ОСАГО и справку об инвалидности. Сделать это можно лично или через портал госуслуг.

Мишустин заверил, что кабинет министров будет и дальше совершенствовать систему предоставления гражданам государственной поддержки, активно внедрять механизмы социального казначейства, чтобы человек мог пользоваться помощью и услугами в удобном и необременительном формате, без сбора дополнительных справок. В 2022 году новый порядок заработал в лесной отрасли страны. Вступили в силу ограничения на вывоз необработанной древесины, а для отдельных видов пиломатериалов, под видом которых вывозили кругляк, установлена дополнительная таможенная пошлина.

После шести месяцев эксперимента с 1 января в полной мере заработала обновленная система ЛесЕГАИС. "На каждую партию лесоматериалов теперь нужно оформлять сопроводительный документ в электронном виде - своего рода цифровой паспорт, без которого перемещение древесины будет невозможно, - напомнил премьер. - Ее движение можно теперь отследить через цифровую систему по всему маршруту - от лесосеки до предприятия переработки и таможенных органов". Такие правила оборота древесины не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает действующее законодательство. "А для так называемых черных лесорубов станут серьезным препятствием", - заметил Мишустин.

После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд сам проинформирует инвалида или его законного представителя о положенной компенсации

Обновление ЛесЕГАИС не остановило оборот древесины, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. "На сегодняшний день в ней зарегистрированы более 20 тысяч пользователей, - сообщила она. - За праздничные дни было сформировано более 120 тысяч электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более пяти миллионов кубометров". Даже за такой короткий период виден реальный эффект от внедрения электронного сопроводительного документа, заметила зампред правительства. Во-первых, благодаря информационному взаимодействию Федеральной таможенной службы и Рослесхоза предотвращен незаконный вывоз леса из страны. "Все, кто не подтвердили легальность заготовленной древесины, не смогли оформить цифровой паспорт и, соответственно, вывезти ее", - подчеркнула Абрамченко. Также не было вывезено ни одного кубометра круглого леса ценных лиственных и хвойных пород. "Во-вторых, система выявила несколько серых схем, которые ранее использовались недобросовестными участниками рынка", - рассказала вице-премьер. Раньше по одному бумажному документу получалось вывозить неограниченное количество древесины с одной делянки. Теперь благодаря цифровизации система не позволяет лесопользователю создать сопроводительный документ на партию, которая превышает фактический объем заготовленной на делянке древесины. Система автоматически сверяет баланс разрешенной заготовки и уже вывезенного объема.

На совещании Михаил Мишустин сообщил об упрощении правил технологического присоединения к электрическим сетям. Подключение домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со стройкой. "Появилась особая процедура при реализации проектов комплексного развития территорий", - рассказал глава кабмина. Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальное хозяйство будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию. Чтобы повысить надежность работы электрооборудования и убрать проблему возникновения так называемых бесхозных сетей, с 2024 года правительство снимет с застройщиков обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Эту функцию предадут профильным сетевым компаниям, у которых есть соответствующее оборудование и специалисты. Подключение к электросетям не только ускорится - примерно на полгода, но и обойдется дешевле. "В первую очередь за счет возможности рассрочки оплаты и снижения кредитной нагрузки, - пояснил вице-премьер Александр Новак. - Напомню, что ранее необходимо было вносить всю сумму заранее".